台南地檢署偵辦台南正副議長選舉賄選疑雲，檢調昨天大動作搜索並傳喚邱莉莉、林志展及國民黨跑票3名議員、無黨籍議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等10人偵訊，除林士傑未到案外，經漏夜偵訊，清晨6點半，邱莉莉以50萬元交保、郭再欽聲押，中間人楊志強住處遭查獲800萬元現金也聲押。

台南正副議長選舉繪賄聲賄影，台南檢調3日兵分26路大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國議員、無黨籍市議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等10人服務處及住處，除林士傑外，其餘9人均傳喚到案漏夜偵訊。

檢調漏夜偵訊邱莉莉、林志展及市議員李鎮國、張世賢、李文俊、黃麗招，以及前民進黨中執委郭再欽、李文俊友人黃怡婷、圓山開發總裁楊志強、李鎮國妻子高玫仙等人，截至清晨6點半，邱莉莉以50萬元交保，林志展20萬元交保，張世賢、黃麗招均10萬交保，李文俊25萬元交保，高玫仙10萬元交保，郭再欽與楊志強遭聲押。

正副議長選舉前，賄選傳言指向郭再欽操盤議長選局，藍營議員也多次點名郭再欽是幕後金主，但相關人都矢口否認。遭聲押的中間人楊志強，曾任市議會無黨聯盟顧問團長、現任圓山企業集團總裁，昨天公司遭到檢調當場搜出800萬元現金，檢方訊後聲請羈押，該筆鉅款金流仍有待釐清。

邱莉莉、林志展等人親友都徹夜守候在地檢署外，4日凌晨1點50分，張世賢先以10萬元交保，隨後由地下祕密通道離開，凌晨4點，黃麗招也以10萬元交保，離去時面對媒體追問，黃表明拒絕受訪。李文俊清晨4點多也25萬元交保，李文俊友人黃怡婷20萬元交保；清晨5點半，林志展以20萬元交保，邱莉莉50萬元交保，邱等人均從地下通道離開，躲避媒體採訪。