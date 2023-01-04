去年全台稅收預估超徵4500億元，總統蔡英文昨（3）日改口宣布會發現金，表示針對中央政府可運用的3800億元，提出將規畫三個面向執行，包括當中的1800億元，在預留不時之需的金額後，會透過發現金與全民共享。最新消息傳出，初步規畫每人擬發6,000元，預計最快將於二月底、三月初入帳。

蔡英文昨表示，去年全國稅收預估將超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元後，還有3800億元可供中央政府運用，其中用在撥補勞健保及電價補貼等各1000億後，剩下的1800億元除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式全民共享。

據《自由時報》今報導，行政院初步規畫，擬每人發6,000元，立院通過特別條例後，再編列特別預算送交立院審查。

然而，行政院規畫以匯入帳戶為主，並考量到立法以及預算審查等時間，最快預計在二月底至三月初入帳，恐怕無法在過年前發放。