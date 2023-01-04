新冠疫情升溫，本土和境外確診數都上升，精神科醫師沈政男表示，官方原本說第三波疫情高點是3萬例，如今已上修成4萬例，以這樣的上衝動能，很有可能會衝到5萬例。而原本主流的BA.5占比一周內大幅下降20％，可見XBB和BQ.1來勢洶洶。

沈政男昨在臉書上分享，3日新增確診數比起上周二增加的不多，但是確診曲線上升的趨勢是確定的，尤其是上周的陡峭程度已經超過了第二波的疫情，因此現在必須要特別注意，第三波疫情會不會超過第二波。

沈政男指出，官方本來估計第三波疫情的高點為3萬例，但是很快地又修正為4萬例，其實以這樣的上衝動能，很有可能會突破5萬例。而上周BA.5的占比還有82％，這周就已經降到62％，可見XBB和BQ.1等新變異株來勢洶洶，不過，前幾天官方仍認為第三波疫情應是以BA.5為主。

沈政男表示，歐盟評估大陸的疫情，認為主要變種病毒是BA.5.2、BF.7以及其它，而因為都是歐盟現有的變種，所以影響不大。歐盟也引述研究說，明年4月以前大陸將有三分之一的人確診，曲線將有三波高峰，分別會落在1月中、春節和春節以後。

沈政男說，台灣第三波疫情若是以XBB和BQ.1為主的話，那就跟大陸沒啥關聯了，而是原本早就入侵社區的變種病毒持續擴散，雖然從大陸入境台灣的旅客陽性率高達2成多，但對台灣的威脅不太大。