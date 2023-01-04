近期宋逸民所屬協會爭議鬧得滿城風雨，今（4）日他將召開記者會把所有問題一次解決，對此，昔日教友資深記者王瑞玲再度開砲，不只揭露協會「擴堂」真相，更直言「你們願意出來面對記者開記者會，也不願意直接面對曾被你們糟蹋而身心受傷的家人們？」

王瑞玲昨（3）日在臉書上再度發文透露，過去退出的教友們都有一個共通點，他們每月都曾固定奉獻，甚至是宋逸民夫妻現在豪華的新堂租金及專屬辦公室「都有在一個月之內拿出5位數到7位數的大筆奉獻，卻都是在被你們拿到奉獻金額後，直接趕出去並封鎖起來的家人們」。

接著，王瑞玲表示，宋逸民將開記者會的6000萬教堂為「舊堂」，應該到新堂開記者會才對「因為你們告訴家人：『新堂牆壁上，會有我們每位奉獻家人們的一塊磚』我們奉獻的是哪塊磚？還是你們的房屋權狀上的名字？還是租賃合約？」最後，更直接狠酸「你當國稅局的人都是基督徒嗎？」

事實上，自從宋逸民協會與小甜甜（張可昀）理念不和，發聲明小甜甜指稱「私生活有狀況」後，陸續有多名前教友爆出教會黑幕，包括主動要奉獻金、情緒勒索、假哭與禁玩寶可夢等，引發軒然大波，如今神隱多日的宋逸民也決定在今（4）日記者會時說清楚。