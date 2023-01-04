美國聯準會激進升息造成全球股市劇烈波動，使壽險業遭逢淨值危機，防疫雙險理賠則使產險業遭逢重創。金管會統計，2022年壽險業辦理現金增資達587.03億元、創3年新高，產險業現增則創984.99億元新高，使保險業去年合計現增規模創1572.02億元新高。

金管會統計，2022年防疫雙險合計理賠金額達2116.45億元，爆量理賠海嘯使產險業頻頻增資因應理賠壓力，6家合計完成現增規模達984.99億元，較去年僅1家辦理現增、規模1.08億元暴衝達911倍，創下歷史新高。

而壽險業則是因應債市波動造成淨值下滑、並為後續接軌IFRS 17預做準備，2022年亦有6家公司辦理現增，合計現增規模達587.03億元，創近3年高點。合計整體保險業2022年現增規模達1572.02億元，規模較2021年243.64億元跳增達5.45倍，創下歷年新高。

同時，2022年共5家金控現增達844億元、創近4年新高，包括國泰金252億元、新光金122億元、永豐金114億元、台新金53億元、國票金30億元。其中，國泰金增資國壽350億元、增資國泰世紀產100億元，新光金增資新壽93億元、台新金增資台新壽50億元。