泰山(1218)在去(2022年)年12月2日董事會決議處分全家(5903)股票案，證交所昨(3)日公告指出，泰山違反內控及重大訊息申報規定，昨(3)日宣布懲處200萬元，並要求相關人員在6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。

泰山強調，尊重證交所的看法，如確有疏誤必會改善，但仍有向證交所進一步澄清說明的必要，故後續會向其報告說明。

泰山在2022年12月2日董事會決議，並在12月5日透過鉅額逐筆交易方式，出售轉投資全家便利商店約19%股權，總金額約80億元，獲利約54億元。而泰山處分的4.33萬張全家股票，由國泰金大股東萬寶開發承接。

證交所表示，泰山企業內部控制制度執行有重大缺失，泰山於處分全家便利商店股票案件評估及執行，未依其取得或處分資產處理程序及內部控制制度相關規範辦理。

證交所表示出，泰山做出處分全家便利商店股票決議事項，違反重大訊息查證暨公開處理程序，應辦理重大訊息說明記者會，以及應申請暫停交易，但泰山公司當日卻未依相關規定辦理。另外，泰山公司12月2日針對該案所發布重大訊息僅揭露決議處分股數，資訊揭露顯有不足。

證交所強調，因泰山處分全家持股案違規情節重大，證交所除函請泰山公司洽非簽證會計師進行投資循環內部控制制度專案審查外，同時已函請泰山公司擬定重大訊息揭露改善計畫，要求其董事長、總經理於董事會及股東會報告違規緣由及改善情形，前述人員及發言人並應在6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。