菸害防制法修法內容備受矚目，相關條文仍在協商中，但藍委林為洲3日突在臉書貼文轟民進黨「共識全被推翻」、綠委和衛福部演的太像，下面附上新聞連結。原來是因有報導指出，傳出疑因受到美方施壓，讓民進黨立院黨團高層下令支持政院先前版本，即有條件開放加熱菸。這讓林為洲痛批，根本是超大型翻車現場。

根據行政院1月通過的菸害法修正草案，指定菸品例如加熱菸，若符合菸品定義，將參考美國新類型產品上市前審查機制，規定業者製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之，及中央主管機關得公告指定其應於一定期限內申請健康風險評估審查。此案目前在協商中。

林為洲昨在臉書發文，指出菸害防制法修法歷經了4次朝野協商，慢慢取得國會4黨及國健署共識，將加熱菸載具納管，並不得宣傳廣告、未滿20歲不得購買，國健署還擬出條文版本。

林為洲痛批，沒想到高層一聲令下，這些共識通通被直接推翻、不管了，之前的討論協商，原來都只是演戲過場，「高啊！」，林為洲也狠酸，民進黨的立委和衛福部國健署，「演得也太像了」。

林為洲在貼文下方附上連結，是來自《聯合新聞網》報導，指菸害防制法修法傳出疑遭美方施壓，民進黨黨團令綠委相挺有條件開放電子菸的政院先前版本。但此消息尚未獲得民進黨方面證實。

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