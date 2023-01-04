去年全台稅收預估超徵4500億元，總統蔡英文昨（3）日表示，其中1800億元在預留不時之需的金額後，會透過發現金與全民共享。今有最新消息傳出每人擬發6000元，預計最快將於2月底、3月初入帳。此消息迅速掀起熱議，大批網友卻對金額非常不滿，痛批數字不達1萬元令人無感，且過去政府也超徵且數字龐大，如今才吐6000元看不到還稅於民的誠意。

據《自由時報》今報導，行政院初步規畫，擬每人發6000元，立院通過特別條例後，再編列特別預算送交立院審查。

但外界意見仍多。政治大學財政學系教授陳國樑接受《ETtoday新聞雲》訪問時便表示，這筆錢一旦匯出去，將面臨四大代價：一，政府現在赤字6兆，等於是從後代子孫口袋掏錢；二，過去兩年稅收也都超徵4000億元以上，是否也該一起算？三，開此例後未來是否都要還稅於民？四，若未來稅收短徵，是否要「還稅於政府」？

相關消息引爆討論，網友湧入臉書相關新聞連結留言：「才6000！連1萬都沒有，非常失望！」「還個錢囉嗦一堆，4500億變成1800億」、「政府寧願撒大錢蓋蚊子館，也不要好好還人民1萬大紅包」、「錯誤的能源政策，搞得民不聊生，應該把能源政策的錢拿來都還人民」、「6000元太少，沒破萬都沒誠意，繼續不投民進黨」、「這些反對的聲音真不知民間疾苦，有沒有想過有多少的家庭指望年前能有一筆錢入帳，能過個安穩年！」