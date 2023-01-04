冷空氣升級冷氣團，氣象局表示，今晨台北氣象站降到14.4度，最低溫在新北12.1度，達到冷氣團標準，同時發布基隆、新北、宜蘭大雨特報。氣象專家吳德榮表示，下波冷空氣周五、六南下，周六晚至周日晨低溫將下探11度左右。

氣象局今晨發布基隆、新北、宜蘭3縣市大雨特報，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日北部、東部偶雨、新竹以南多雲時晴；北台灣濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。北部氣溫13至20度，中部14至23度，南部15至25度，東部14至25度。明日（5日）冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

氣象局發布基隆、新北、宜蘭大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮指出，周五、六（6、7日）另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至周日（8日）晨，因強輻射冷卻加持，有短暫觸及大陸冷氣團定義，台北氣象站低溫14度以下，本島平地最低氣溫將降至11度左右。周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。

降雨方面，周五乾冷空氣前緣掠過，北部、東部仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。周六各地晴朗穩定，早晚氣溫很低，應注意。周日、下周一（9日）持續晴朗穩定，各地白天溫暖舒適、早晚涼冷，日夜溫差大。下周二（10日）西半部有零星飄雨的機率，東半部局部短暫雨。下周三至下周五（11至13日）空氣偏暖，尚無強冷空氣南下的跡象。