金管會公布防疫雙險最新理賠狀況，2022年防疫保單理賠金額達1693.13億元、疫苗保單理賠金額則達423.32億元，合計防疫雙險理賠金額高達2116.45億元。在龐大理賠壓力下，產險業2022年合計已完成現金增資達984.99億元，創下歷年新高。

目前市面上已無防疫保單銷售，疫苗保單僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。據金管會統計，防疫保單2022年承保件數488.23萬件、保費收入45.49億元，疫苗保單承保件數242.09萬件、保費收入10.17億元。

防疫保單2022年合計理賠件數達410.74萬件、理賠金額達1693.13億元，與截至12月26日402.43萬件、1653.11億元相較，5天新增8.3萬件、40.02億元，理賠仍處於高峰期，累計理賠金額達保費收入的近37.22倍。

而疫苗保單2022年合計理賠件數達101.76萬件、理賠金額達423.32億元，與截至12月26日100.55萬件、418.82億元相較，5天新增1.2萬件、4.49億元，亦處於相對高檔。累計理賠金額達保費收入的近41.61倍。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險增資20億元，合計2022年完成增資達984.99億元。

此外，兆豐產險董事會去年底決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現增60億元。新安東京海上產險董事會日前亦通過將三度增資80億元，預計將於今年完成。另外，金管會也核准5家產險公司申請短期借款，以支應鉅額理賠需求。