2023年一開工電信業不平靜，再度因頻譜繳回問題槓上，中華電(2412)董座謝繼茂維持其一貫立場，強調頻段超標應依法繳回，並主張推動寬頻PPDR通訊系統之建置，台灣大(3045)則不甘示弱回擊直言，「老大哥頻頻在媒體上放話，下指導棋」、「嚴以律人，寬以待己」，電信業因為頻譜問題持續交鋒。

中華電昨(3)日舉行菁英論壇，董事長謝繼茂延續先前主張，認為低頻段超標應依法繳回，並將議題直接升級為公共安全議題。他強調，基於台灣地理位置天然災害頻繁發生且地域變局威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性，中華電建議合併案繳回之超標頻率可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統之建置，提升公共安全守護能量與應變韌性，此一說法無疑就是針對台灣大，因為在台灣大與台灣之星合併後，其在1GH將到60MHz，而台灣大主張拒絕繳回超過的10MHz，也是台台併、遠亞併延宕的最大關鍵。至於另外一家業者遠傳則是從頭到尾態度一致，均按照主管機關的規定，該繳回就會繳回。

台灣大在昨晚間也大動作回應表示，據《無線電頻率使用管理辦法》第12 條第4 項規定，已明確定義「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1/3限制。台灣大尊重主管機關行政裁量及法規解釋權，也相信主管機關的治理智慧。國家通訊傳播委員會已於2022年5月18日核准「亞太電信900MHz頻段頻率改配中華電信申請案」，依中華電信標準，依法中華電亦超頻。老大哥頻頻在媒體上放話，下指導棋，如此大費周章，可謂嚴以律人，寬以待己，明顯有干預合併案之事實，希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理合併案之超頻問題。

台灣大認為，合併後新台灣隊在SUB 3GHz頻譜仍是最少的，若頻率繳回將造成國庫損失、珍貴的頻率資源閒置，不利頻率使用效率等負面影響，更將影響用戶通訊品質下降，因900MHz頻段的 10MHz頻寬繳回，等於降低台灣大與台灣之星整併後6%總頻寬，將衝擊合併後近1000 萬用戶的服務品質，新台灣大的3GHz以下總頻寬將分別落後新遠傳19%、中華電信15%。台灣大並感謝遠傳支持公共利益，主張頻譜不閒置，用來服務1000萬客戶，是最大的公共利益。