櫃檯買賣中心公告112年第1季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有漢來(1268)等190種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有151種，較111年第4季新增的公司有：漢來(1268)、新麥(1580)、正德(2641)、安勤(3479)、力致(3483)、泓格(3577)、營邦(3693)、太醫(4126)、松瑞藥(4167)、雙美(4728)、亞泰(4974)、智崴(5263)、立敦(6175)、宏觀(6568)、亨泰光(6747)、綠界(6763)、伯特光(6859)、新漢(8234)、千附(8383)、盛弘(8403)；減少的公司有：豆府(2752)、璟德(3152)、磐亞(4707)、康和證(6016)、日揚(6208)、岳豐(6220)、久元(6261)、華景電(6788)、宏碁資(6811)、瑞穎(8083)、北基(8927)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：精剛(1584)、生泰(1777)、聯合(4129)、健亞(4130)、瑞基(4171)、建錩(5014)、彩富(5489)、撼訊(6150)、統振(6170)、岳豐(6220)、茂綸(6227)、系微(6231)、勝品(6556)、華景電(6788)、常珵(8097)、天宇(8191)、巨有(8227)、弘帆(8433)；減少的公司有：宏佳騰(1599)、正德(2641)、安勤(3479)、力致(3483)、崧騰(3484)、西柏(3541)、世禾(3551)、友華(4120)、捷流(4580)、亞泰(4974)、高技(5439)、德記(5902)、海韻電(6203)、宏觀(6568)、廣閎科(6693)、新漢(8234)、盛弘(8403)。