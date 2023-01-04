台灣的交通亂象一直為人詬病，連CNN也說台灣交通宛如「地獄」，一名在瑞士的台灣部落客表示，去年耶誕節在瑞士蘇黎世，一名5歲幼兒在上學途中遭車撞身亡，引發當地媒體、民眾關注，但他說瑞士的交通況狀和台灣相比根本是小巫見大巫，瑞士外交部官網就針對台灣旅遊建議示警，「台灣交通具攻擊性。」

原PO近日於個人臉書粉專《美麗國度的背後：你不知道的瑞士》指出，去（2022）年耶誕節前幾天在瑞士蘇黎世發生一起交通事故，一名5歲男童去幼兒園途中被撞身亡。這則新聞在瑞士引發關注，媒體後續不斷報導，民眾也在事故發生處哀悼，政治人物也開始喊出各種口號。

原PO表示，車禍發生在車水馬龍的蘇黎世市區五區，是條非常長的斑馬線。事實上，男童父母早在2018年跟學校及當地政府反映過，這條上學路線很危險，盼能藉此改善，且在事故發生前，男童父母也再三提醒經過這條路要特別小心，但還是發生憾事。

原PO表示，蘇黎世最繁忙的交通路口，和台灣的路口比起來實在是小巫見大巫，瑞士聯邦外交部EDA官網，對台灣的旅遊提醒在交通方面提醒，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」。意即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故險因子，更說一不小心走在斑馬線上都會身亡。