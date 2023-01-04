中市24歲未婚的潘女2日晚間在中市1家網咖包廂內，腹痛產下1名男嬰，台中市消防局3日凌晨獲報到場，男嬰已全身僵硬死亡，據了解，潘女生產過程不但未驚動店家，但警方接獲潘女的友人幸女報案時，潘女還在包廂內，根據驗屍結果，當時男嬰死亡恐逾16小時，但為何事發當時未求救或報119，警方僅能推測，潘女疑似嚇壞不知如何處置。

警方調查，潘女2日晚間約10時，向閨密幸姓女子求助說，她快要生小孩了，人在網咖內來不及到醫院，幸女急赴網咖時，已見潘女產下一名男嬰，但男嬰當時疑似已無呼吸心跳。

幸女在驚慌下，還外出幫潘女買止痛藥、黑色垃圾袋，目擊潘女將男嬰、胎盤裝入垃圾袋，她就迅速返家，事後才良心不安報警，但警方與救護人員趕抵網咖時，不見男嬰下落，這時潘女才小孩裝在背包內，警方打開背包，才驚見黑色垃圾袋內有嬰屍。

當時男嬰已全身僵硬、發紺，已明顯死亡，並未送醫，後續交由員警處理。檢察官3日會同法醫前往相驗，至於該男嬰是在生產前已是死胎、或生產過程中死亡，還是產後遭外力致死，檢察官與法醫將再擇日解剖追查，釐清案情。

據了解，潘女未婚、失業，近日流連網咖，她第一胎因生父不願養育而送養，而她在該家漫畫網咖店的包廂內產下第二胎，不但未驚動店家，甚至連一牆之隔的包廂客人，都未察覺有異樣。

該大型漫畫網咖位於東協廣場大樓，內有有獨立式包廂，內部床空間頗大，有大型螢幕，還提供睡墊可睡覺過夜，並還供餐，是知名網咖族住宿店家。

據了解，潘女產後大出血、身體不適，救醫後已由急診室轉到一般病房，目前由警方戒護就醫，檢警將再進一步偵訊。