中市未婚潘女在中區1家大型網咖包廂內產子，該網咖事發後，3日大門深鎖。（陳淑芬攝）

台中市驚傳一名未婚傳播妹在網咖生子，涉嫌掐死男嬰的悲劇。24歲潘姓女子2日晚間在中市1家網咖，突然腹痛竟在包廂產下1名男嬰，她嚇得與閨蜜連繫後，在閨蜜眼前連同男嬰遺體與胎盤全塞進塑膠袋，潘女身分如今也遭起底，她曾為賺錢而出借帳戶成為詐騙集團的人頭戶，有詐欺、洗錢前科。死亡的男嬰為第二胎，首胎則因無力扶養而送人，生父目前皆不明。

警方清查，潘女曾犯下詐欺、洗錢防制法，販賣自身的銀行帳戶供詐騙集團洗錢，因經濟困窘長期窩在網咖，潘女雖未婚且年僅24歲，但在前年已生下一子，後因無力扶養而送人，死亡的男嬰則為第二胎，兩個孩子的生父恐不是同一人。

警方調查，未婚的潘女2日晚間到中區東協廣場1家大型漫畫網咖獨立包廂，突然腹痛臨盆，打電話通知23歲女性友人到場協助，友人到場時，潘女已生下男嬰，她嚇得將男嬰連同胎盤、臍帶等都塞進黑色塑膠袋。據了解，潘女生產過程不但未驚動店家，連一牆之隔的包廂客人，都未察覺有異樣。

潘女事後因告訴友人，她剛生產完，身體不適，友人在3日凌晨2時57分緊急報警，告知警方有患者身體不適。警方到場處理並通報消防局，但男嬰已全身僵硬、發紺，已明顯死亡，並未送醫，後續交由員警處理。

據了解，有人在包廂目睹潘女觸掐嬰兒脖子，動作疑似掐死初生兒。但潘女對此則否認，並辯稱，「我是在急救」。因有人目擊潘女摸掐嬰兒，疑涉親手掐死親生子，警方先戒護潘女就醫，檢察官將擇日會同法醫解剖男嬰釐清死因。