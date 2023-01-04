安達產險的海外突發疾病險中是目前海外旅行平安險及旅行綜合險中唯一承保傳染病，據安達產險表示，近期海外突發疾病險理賠案件中大部份都以申請染疫理賠居多，因為染疫者以輕症居多，理賠金額都在數千元左右。

當大陸發布將在元月8日開放邊境管制，讓全球各國疫情再度拉警報，尤其幾天傳出從大陸飛抵義大利米蘭的二航班中有近半旅客確診時，更讓各國擔心另一波新冠疫情高峰再起。

安達產險表示，近期申請海外突發疾病理賠的案件中，以在海外染疫案件是大宗，若10件海外突發疾疾申請理賠中大約9件都是新冠染疫就醫有關。因為民眾出國前多半會打疫苗，大部份都是類似像感冒症狀的門診治療居多，屬於門診醫療，所以大部份申請案件中金額並不高，理賠金額約數千元左右，各國醫療費用水準不一，該公司給付內容都依條款，只要條款中有載明的內容都會理賠，而所有實際治療費用都可以「實支實付」，但所有治療行為都要在國外發生才理賠。

安達產險強調，因為該公司海外旅綜險雖包括法定傳染病的海外突發疾病保障，但是此並非「防疫險」，若染疫後等回到國內才就醫治療，則不在該保單理賠範圍。

安達產險進一步說，不過，民眾出國之前還是要投保足額的醫療險，「保險」是以備不時之需，不確定每個人染疫都是輕症，萬一需要住院時，可能要花很多錢甚至上百萬元，民眾只買個2萬元、3萬元醫療險是不夠的。