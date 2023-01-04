台積電（2330）法說會倒數計時，外資正式啟動新一輪財務預期調整。花旗環球證券示警，台積電營收、獲利恐自第二季起轉為年減，較有感的年增率復甦可能要到第四季由3奈米製程放量所驅動，雖維持「買進」投資評等，然將推測合理股價由570元縮減為550元。

對比台積電經營管理階層日前提出2023年仍會是台積電成長的一年，從外資圈近期對台積電2023年每股稅後純益（EPS）預估值調整，已可嗅出略偏保守跡象，惟花旗環球本次所做財務預期，除了示警EPS出現較大幅度衰退，更進一步估算營收亦恐較前年度下滑，是外資圈首見。

另一值得留意的焦點是，依據美系外資所做2022年第四季財務預期，估計台積電單季營收為5,998億元，不僅低於市場共識值的6,373億元、低於公司財測，若扣掉台積電10、11月營收合計4,329億元，換算12月營收僅1,669億元，意即台積電營收月減2成以上，激起法人廣泛議論。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，自2022年下半年以來，PC與智慧機的訂單就相當低迷，邁入2023年，因消費者需求依然委靡不振，去化庫存、降低規格的趨勢仍在延續，絲毫不見客戶回補庫存跡象。

外資估計，台積電第一季、第二季營收將分別季減14％與9％，預期2023年營收、獲利各將衰退5％與15％，至2024年因3奈米製程量產改善產品組合，屆時獲利將強勁彈升3成以上，加持台積電獲利重返榮耀。