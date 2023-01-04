VR360 5.7K | 台北捷運【ノーブラ散歩】No bra 台灣MRT初体験。（YT/崩壞的英文老師）

最狂英文老師、長髮正妹倪娜近日跟風日本「無罩散步」，拍攝了自己沒穿胸罩搭台北捷運的影片，除了畫質超清晰，還可以360度自由移動，2支影片的觀賞人數加起來超過62萬次，引起網友們熱烈討論，不少人驚嘆，這太厲害了，20幾分鐘的影片我看了快要3個小時。

倪娜日前在YouTube上分享「無罩散步」的影片爆紅，從畫面中可見，身材超級好的她，穿著灰色背心和外套，搭配上俏麗的淺卡其色短裙去搭捷運，本來超平凡的影片內容，卻因為她跟風日本「不穿胸罩上街」，而變得超吸睛。

而倪娜上傳的影片不僅有超清晰畫質，影片還可以360度任由觀眾隨意移動，上傳2天就吸引了1.6萬人觀賞，而她上一部「無罩搭捷運」的影片，也已經累計了61萬次的觀賞次數，相當驚人。

不少網友看呆直呼，「各位360度紳士，我們又在空中的某一點相會啦」、「360度好厲害」、「這個影片太厲害了，浪費我3個小時，希望下次可以把鏡頭拿下面一點，看看不同高度的視角」、「好優質的影片」。