男星巫建和曾兩度拿下金鐘獎，更以電影《陽光普照》入圍金馬最佳男主角，演技備受肯定，今（4）日他遭週刊爆料周旋在34歲《四樓的天堂》的王真琳，以及20歲《她和她的她》的林奕嵐之間，更被直擊深夜與林奕嵐騎樓下「親熱」。

據《鏡週刊》報導，去年12月22日晚間巫建和與林奕嵐走出酒吧，他先是搭著林奕嵐的肩，兩人走到騎樓下等待計程車，突然他似乎要從口袋拿東西，林奕嵐見狀也將手伸入他口袋中，最後似乎沒找到東西，接著林奕嵐疑似摟著男方的肩安慰他，沒想到他竟開始抱、親林奕嵐，親熱一陣子。

本以為林奕嵐穿上外套後就到此為止，怎料林奕嵐突然上前隔著口罩深吻巫建和，直到計程車來兩人一同上車，之後大約7分鐘的路程，兩人在民生社區下了車，根據報導該地點「應是巫建和的家，共度美好的夜晚」。

事實上，巫建和與王真琳曾傳出有談地下情3年半，之後似乎是對未來沒共識所以分手，對此，經紀人回應，與王真琳「從頭到尾就是同事而已」，至於林奕嵐則說「希望能保留彼此交友空間」，林奕嵐經紀人表示，兩人是拍電影認識，目前處於觀察期，因此報導推測關係還是曖昧階段。

巫建和曾與王真琳曾傳出緋聞。（圖／中時資料照）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！