打從進入聯盟開始，灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的狂野球風一直是球迷關注的焦點，不過場外他則遇到了一些麻煩，根據《TMZ Sports》報導，一名17歲少年提起訴訟，指控莫蘭特在球場上打人，不過莫蘭特則表示自己是出於自衛原因才會動手。

這名少年向警方供稱，去年7月在莫蘭特家附近的球場打球時，不小心將球丟到了對方臉上，隨後莫蘭特逐漸向自己走近，還詢問其他人：「我該對他下手嗎？」之後自己就被擊倒在地，不過莫蘭特依然不鬆手，夥同其他人對自己出拳。根據警方描述，這名少年頭上腫了一大包。

莫蘭特則承認確實動手打人，不過他強調這是在保護自己，「他把球丟到我臉上後，還不斷接近我，一副想要惹事的樣子，他在離開球場前還恐嚇我，說會放火燒掉我的房子。」而案件在去年9月偵結，最終以不起訴處分做收。

23歲的莫蘭特本賽季表現依舊維持高檔，個人場均可攻下27.2分、6.2籃板及8.0鑄工，帶領灰熊拿下23勝13負，戰績高居西區第二，不過對於莫蘭特來說，這件事將會為他帶來不好的印象。