「直播天后」丟丟妹（李明珊）和丈夫傳出婚變，神隱直播長達半年之久，被網友發現她悄悄開了名為「樓頂揪樓下」的新粉絲團，似乎打算另起爐灶。今(4)日凌晨3時左右在社群平台上吐露心聲：「拿得起，放得下，女人當自強」，引發網友熱議。

丟丟妹昨(3)日被周刊爆料婚變消息，且在原本的粉絲團中消失許久，令許多粉絲相當錯愕。然而，有眼尖的粉絲發現她新開了「樓頂揪樓下」的粉絲團，疑似打算告別過去，重新開始。

此外，丟丟妹今日凌晨更在該粉絲團上更新一張照片，換上新的髮型並配文寫下：「變化一個新髮型，心情就會變得很美麗。」更指出：「所有的進步都是從零開始，要拿得起，放得下，才能活出精彩。」也向粉絲暖心喊話：「我會繼續當一個瀟灑的女人，你們也會陪我一起前進嗎？」貼文PO出後，吸引大量粉絲前來留言力挺，表示：「很想聽到你的聲音，期待你樓頂揪樓下、阿母揪阿爸」、「在你的字典裡沒有你做不到的事啦，加油」、「準備好跟妳一起前進做個勇敢帥氣的女人。」

事實上，丟丟妹在剛開設這個粉絲團時，有更新一則短短30秒的影片，只見影片中她已熟悉的口吻喊出口頭禪：「樓頂揪樓下、阿母揪阿爸」，直言：「我沒有消失不見，只是重新開始」，之後也以本名「李明珊」預告將回歸。