宏碁(2353)發表裸視3D遊戲應用程式SpatialLabs TrueGame的重大更新；全新3D Ultra模式增強立體渲染效果，能呈現3D景深效果及栩栩如生的3D空間幾何圖象，為遊戲玩家帶來極致的3D遊戲體驗；宏碁共同營運長高樹國表示：「遊戲開發是門藝術，開發者必須將天馬行空的夢想，帶入令人驚豔的現實和炫目迷人的3D世界，也因此需要投入大量的時間與創造力。SpatialLabs TrueGame 打破侷限，增加全立體幾何3D效果，面釋放3D立體技術的力量，未來也將持續拓展3D遊戲體驗的境界。」

SpatialLabs TrueGame專為熱愛探索沉浸式遊戲的玩家所設計，當踏上尋寶和爭奪榮耀的征途時，能為玩家搭起探索新世界的橋樑。

此次更新另包括集合3D立體效果控制選項的3D Sense功能，讓玩家能自行調整畫面細節、效果和3D景深強度等。使遊戲的呈現能滿足不同玩家的個人喜好。SpatialLabs TrueGame並持續每月上架新的遊戲3D設定檔，所支援的遊戲包括當紅的3A級遊戲和紅極一時的經典遊戲，讓玩家能完整地享受3D世界。

SpatialLabs TrueGame 3D Ultra模式為遊戲世界打造3D立體效果的新奇體驗，使玩家得以深入探索3D娛樂的新天地。透過SpatialLabs的眼球追蹤解決方案、3D立體顯示技術和即時渲染技術，使令人驚豔的遊戲3D場景、物件及人物皆能栩栩如生地呈現於玩家眼前；SpatialLabs TrueGame「一鍵開玩」（One-click Game Play）專利功能，僅需點擊按鈕，應用程式便會自動開啟系統上已安裝的遊戲檔與遊戲專屬的3D設定檔，讓玩家能即刻暢玩3D立體遊戲。此外，SpatialLabs TrueGame借助遊戲中既有的著色器（shader）和3D幾何（3D geometry）資訊，讓3D Ultra模式透過第二個虛擬鏡頭建構渲染出完整左右眼畫面，能創造出與眾不同的3D沉浸式體驗。