檢測分析業務訂單需求強勁，汎銓(6830)2022年12月合併營收1.76億元，年增7.07%，刷新歷史單月新高，雖然第1季適逢農曆春節工作天數相對較少，汎銓看好主要客戶保持高委案檢測分析訂單需求，公司亦規劃打造旗下整個大新竹廠區成為全球半導體產業最大材料分析(MA)基地，新擴增檢測分析產能將於2023年起陸續開出，推升營運穩定成長。

汎銓受惠旗下材料分析(MA)業務訂單動能強勁，且下半年公司積極擴增兩岸檢測分析人員、提高整體檢測分析量能，全力滿足半導體上中下游客戶對於材料分析業務高委案量需求，2022年12月及第4季單季材料分析(MA)業務銷售明顯增加，加上中國半導體自主化趨勢發展，同步帶動近年新擴增的南京營運據點強勁業務挹注，2022年中國地區銷售逐漸增加，占整體營收比重穩健攀高，創造汎銓整體營運新一成長動能，汎銓2022年12月合併營收1.76億元、第4季合併營收4.72億元及2022年合併營收17.26億元，分別年增7.07%、10.44%、17.31%，同步創下歷史新高。

展望第1季，汎銓表示，雖然第1季適逢農曆春節工作天數相對較少影響，惟看好主要客戶保持高委案檢測分析訂單需求，並持續規劃穩步擴增兩岸檢測分析人員與設備，可望挹注未來營運保持良好成長動能。

根據國際專業半導體研究機構－比利時微電子研究中心(IMEC)指出，由於極紫外光(EUV)微影技術突破，預期未來十年邏輯晶片製程將以每兩或三年微縮一個製程節點，並預估2026年將步入埃米(angstrom)時代，並有望於2032年電晶體結構創新往前跨入5埃米世代發展，而隨著埃米世代製程微縮，也需要新一代EUV微影技術及新世代材料支援，這都有利於汎銓延續營運高度成長動能。

汎銓針對材料分析業務將採取更為積極策略，除規劃2023年於全球各半導體產業聚落廣伸業務觸角，以擴大全球客戶業務服務開拓，並同步將分階段投資新台幣25億元擴大台灣材料分析(MA)產能規模，打造旗下整個大新竹廠區成為全球半導體產業最大材料分析(MA)基地，新擴增檢測分析產能將於2023年起陸續開出，創造未來營運更上層樓。