民進黨代理主席、高雄市長陳其邁昨（3）日在臉書公布，行政院長蘇貞昌已核定高鐵延伸到屏東，未來高雄和屏東發展，將更密切、更進步。

陳其邁說明，高鐵延伸到屏東的路線將會做修正，不會經過石化廠區；同時，將與「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」平行共構，可望加速工程進度。

陳其邁強調，高鐵南延屏東不只會讓交通更方便，也將串連起台南、高雄與屏東的產業聚落、發揮團體戰效果，成為台灣最重要的科技走廊，帶來更好的產業發展和就業、生活。