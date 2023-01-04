中方第三艘，也是最先進的航母「福建」艦今年可望展開海試。福建艦副艦長錢樹民接受央視採訪時說，這發展將進一步提升軍力。

據《南華早報》（South China Morning Post）3日報導，錢樹民在周二公開的錄影中說：「習主席在新年賀詞中專門提到『福建號』下水，作為福建艦的一員，我們深感驕傲和自豪。新的一年，我們一定全面抓好以試驗試航為中心的各項工作，為實現建軍百年奮鬥目標貢獻力量。」

而中國大陸國家主席習近平已明言，中方建國100周年，也就是2049年時，要達成「偉大復興」，建成世界級軍隊的目標。「福建」艦是中方至今最大，也最複雜的軍艦，標誌著解放軍現代化和縮小與美國差距的里程碑。它是除了美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母以外，唯一裝設先進電磁彈射器的戰艦。

「福建」艦去年6月下水後，不僅在上海附近的江南造船廠進行艤裝作業，9月也同時進行了測試系統的繫泊試驗，以縮短交付的前置時間。

近來美中緊張持續升高，而「福建」艦未來可望在台海發揮強大存在感，甚至在相關海域爆發任何軍事衝突時扮演要角。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月旋風訪台，引發解放軍在台灣周邊海空域舉行大規模實彈軍演。但自從習近平和美國總統拜登11月在20國集團（G20）峰會期間會面，而拜登重申，不會支持台獨，並無意介入台海衝突後，似乎緩和了緊張情勢。不過，華府正打算加強對台軍售。

此外，解放軍的「遼寧」艦編隊從12月中起，就在西太平洋軍演，上周五甚至出現在關島附近。據日本防衛省聯合參謀部說，「遼寧」艦編隊在沖之鳥礁東南約 670公里，以及關島西北約618公里處現蹤，接著折返台灣與日本之間的水域。