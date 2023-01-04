小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。對於超徵稅款1,800億元，要如何全民共享？朝野不斷喊話要還稅於民。行政院長蘇貞昌、總統蔡英文3日相繼宣布將「發現金」，惟仍須經立法院同意；至於發放時間、金額跟方式仍未鬆口。據悉，每人可望發5,000元，發放時間則以農曆年後機會最大，但據其他媒體報導，府院初步規劃每人擬發放6000元，估最快2月底入帳。

【1】還稅於民！每人擬發5,000元 年前來不及

蔡英文昨隨後也在臉書證實，大家所關心的，還剩下1,800億元部分，在這幾天討論過後，除了要預留一筆錢因應不時之需外，會用發現金方式，來作為全民共享的方案。惟她也說，這個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

據了解，所謂法源的依據包含預算法，也可以走追加特別預算，而後者因為必須先提特別條例，審條例的過程中會給朝野有更多充分溝通機會。至於立法院何時能通過，官員坦言這會期非常困難、但也不是不可能。

【2】花旗示警! 台積今年營收難保成長

台積電（2330）法說會倒數計時，外資正式啟動新一輪財務預期調整。花旗環球證券示警，台積電營收、獲利恐自第二季起轉為年減，較有感的年增率復甦可能要到第四季由3奈米製程放量所驅動，雖維持「買進」投資評等，然將推測合理股價由570元縮減為550元，靜待黎明到來。

【3】蘋果MacBook 找陸廠立訊組裝

紅潮不停，2022年蘋果筆電MacBook出貨量比疫情前成長超過一倍，市場傳出，立訊獲得蘋果力邀，成為第二家打入MacBook組裝代工的陸廠。不過，今年MacBook「訂單量」下滑、「代工廠數量」則反創新高，對既有代工廠廣達、鴻海甚至是陸廠來說，接下來的市場競爭恐怕只會越來越白熱化。

【4】日銀恐轉向 日圓攀7個月高點

在美國聯準會（Fed）去年12月會議紀錄公布前夕，美元指數3日大漲、盤中攀抵兩周新高。但是，日圓相對強勢、一度觸及七個月高點，原因在於日本央行（日銀）考慮本月調高通膨預估至2％，加劇市場對於超寬鬆貨幣政策可能轉向的預期。

【5】特斯拉去年交車量未達標 股價暴跌12%

特斯拉2日公布，去年交車量為131萬輛，低於華爾街預估的134萬輛。交車量要超過140萬輛才能實現年成長率超過50％的目標。

受此影響，3日股價大屠殺，終場暴跌逾12%，收在108.10美元。