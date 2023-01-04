日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，然而在2017年爆出婚變，這樁豪門婚姻已進入司法程序。據了解，目前人在日本的麻衣在與友人聚會時，忍不住傾訴嫁入豪門的複雜心境，她透露其實公公王文洋的前女友呂安妮，曾經向她說過一句話：「有錢買不到幸福」，令她印象深刻。

麻衣家境殷實，且因火辣身材接到內衣廣告，後來紅回日本，跟知名主持人小淳（田村淳）一起主持節目，全盛時期共有3個電視節目、1個廣播節目，月收入高達新台幣150萬元，現在雖收入減少，也不至於會讓兒子跟她吃苦。不過，友人透露，大家視麻衣為嫁入豪門的女星代表，但其實麻衣私下就是普通女生，受到男方（王泉仁）猛烈追求後，逐漸被突破了心房，當然真心付出過，帶球嫁後更沒有過著所謂的貴婦生活。

佐藤麻衣當時與日本知名主持人田村田村淳一起主持節目。(圖/中時資料照)

其實，過去資深名嘴許聖梅曾在節目《震震有詞》上爆料，麻衣婚前簽了「妻子工作守則」，內容洋洋灑灑列了20幾項之多。其中包括烹煮3餐、打理家務、伙食採買、公關送禮等，就跟一般家庭主婦差不多。而且麻衣從2017年與丈夫聚少離多，直到2021年才「不小心」與對方吃到年夜飯，可見兩人感情淡薄。

據了解，雖然王泉仁和麻衣因為婚變，兩人幾乎沒有來往，就連遠在日本的兒子生病，麻衣希望他起碼進到父親義務前往探望，也被男方以工作忙碌為由拒絕，反倒是公公王文洋非常寵愛麻衣所生的金孫，經常赴日前往探望。