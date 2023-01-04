微星(2377)近期獲外資加碼，外資持股重回3成之上，千張大戶高持股也達72.6%。展望今年首季，由於英特爾推出Z790平台後，帶來極有感的效能升級，廣受玩家肯定，進而帶來一波桌機升級潮，MSI全新B760系列主機板也宣布上市，有利營運加溫。

MSI在MAG系列推出黑色TOMAHAWK和白色MORTAR主機板，採用75A DrMOS的12 Duet Rail供電系統、以及2oz厚度銅的6層PCB，為系統的穩定度帶來極大貢獻。並搭載Lightning Gen 5 PCIe和多達3組Gen4 M.2插槽，讓玩家在擴充性上獲得充分滿足。此外，高效能所帶來的廢熱，MAG系列在也做了強化的解熱方案，包括加大的全鋁合金散熱片，M.2插槽上也配置了M.2 Shield Frozr，讓廢熱獲得有效紓解。

MSI PRO系列仍以創意工作者的需求進行設計，低調線性簡約美學，與您的工作室進行完美搭配。為了確保平台的穩定，MSI PRO系列主機板採用12 Duet Rail供電系統，讓處理器的多功處理獲得充分發揮。同時，還搭載Lightning Gen4 PCIe和M.2，搭配M.2 Shield Frozr散熱強化設計，讓儲存系統在高速運作時仍能維持高度穩定，保護資料安全，讓創意工作者使用的更安心。

針對ITX愛好者，MSI也推出MPG B760I EDGE WIFI DDR4主機板。銀白色的鋁合金散熱片，出眾顏值即能博得您的眼球關注。90A DrMOS直出8相供電和2oz加厚銅的8層PCB，讓小小的ITX也能釋出第13代Intel Core處理器的真正效能。MPG B760I EDGE WIFI DDR4主機板雖然是ITX，但在Lightning Gen5 PCIe支援上也不缺席，並搭載2組M.2插槽，讓玩家升級擴充也不擔心。