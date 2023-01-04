宏碁(2353)轉型生活風格品牌，發表結合健身車及辦公桌的eKinekt BD 3酷騎桌，提倡更永續和健康的生活風格。eKinekt BD 3讓使用者工作時也能兼顧運動，將腳踏板的動能轉換為電力，為機器供電及個人裝置充電；LCD顯示器和智慧型手機的應用程式能提供騎乘資訊，讓使用者得以追蹤運動和工作期間的進展和成果，並根據自身需求，輕鬆調整自行車阻力、桌面和座椅的高低，無論工作或訓練都能更具靈活性和舒適度；並配有兩個USB Type-A連接埠和一個 USB Type-C連接埠、一個物品掛鉤、一個飲料架，提升使用者的便利性。

當腳踏板轉動時，eKinekt能將動能轉換為電力，以60 RPM轉速持續騎乘一小時，即能產生約75瓦特的自發電量，並能為筆電和其他裝置充電，同時滿足工作及運動需求。eKinekt BD 3的工作桌面及結構保護殼採用消費後回收塑料（PCR）所製成，體現宏碁致力在創新解決方案和永續環境間尋找平衡的長期承諾。

eKinekt BD 3酷騎桌配有兩個USB Type-A連接埠和一個USB Type-C連接埠，可同時為多個行動裝置充電；後側亦設有LED動電能轉換指示燈，當踏板轉動時會亮起，表示動能正在被轉換為電力。eKinekt BD 3具有寬闊的桌面，為使用者提供充足的工作空間，桌子高度和座椅位置皆可隨時依使用者需求，調整至最舒適的位置；並設計物品掛鉤及飲料專用架，讓使用者能輕鬆懸掛個人物品，或在騎乘時補充水分，同時避免飲品傾倒噴濺。

在工作模式時，使用者能將桌面向座椅位置拉近，在使用筆電打字和踩踏自行車時維持直立姿勢；而切換至運動模式時，僅需將桌面往前方推，即可增加前傾空間，如同一般自行車或健身車的騎乘姿勢，增加腿部空間和提升使用者踩踏板的力量。藉由精心的產品設計，使用者能利用工作空檔的休息時間，在有限的空間裡運動，保持充沛活力；爾後僅需將桌面移回原位後，即可再恢復為工作模式。

eKinekt BD 3酷騎桌的專屬應用程式具人性化設計，能提供即時的騎乘時間、距離和速率等資訊，同時顯示預估消耗的熱量和發電量；使用者亦可在應用程式中輸入身高、體重、性別和年齡等個人資訊，以獲得更準確的追蹤數據。此外，專屬應用程式也能記錄使用者的運動歷程，以便追蹤個人進度和一段時間內的比較成果。