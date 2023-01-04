全國稅收去年超徵新台幣4500億元，總統蔡英文元旦談話定調「錢花刀口」，引爆民怨。行政院長昨（3）日一改先前態度，鬆口說除稅收超徵其中的1800億元除部分預留，剩餘擬發現金與全民共享，蔡英文隨後也在臉書呼應此事。對此，媒體人黃揚明直言這樣的發錢決策髮夾彎，對一個政府政策擬定而言，絕對是大忌，並認為決策程序居然是看風向來定調，悲哀至極。

蔡總統元旦發表新年談話時提及2022年超額徵收的稅收當中，有1800億元是「行有餘力時，在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案」。隨後面對媒體提問時稱國安高層會議中，沒有具體討論發放消費券還是現金，也沒有具體討論時程，都是要具體審視整體經濟局勢再做討論，強調「錢要花在刀口上」。

黃揚明昨(3)日在臉書指出，不論2021年民進黨由上而下是如何反對政府發現金給人民，在執政黨立委大聲疾呼普發現金1萬元後，蔡總統元旦宣示，形同潑了執政黨立委一桶冷水，也讓不少執政黨立委的服務處接受不少民眾抗議聲浪。

然而，昨日蘇貞昌就說出另一套「研議將扣除不時之需後，將剩餘額度發現金給人民」的邏輯，蔡總統也透過臉書呼應蘇貞昌的說法。黃揚明認為，這樣的發錢決策髮夾彎，形同父子騎驢，對一個政府政策擬定而言，絕對是大忌。

黃揚明提及，政府超額收稅該如何處置，是一套話題；政府該不該發現金給人民，是另一套話題。當執政高層把這兩套話題綁在一起時，「還稅於民」是簡單粗暴的邏輯，一般民眾很容易接受，若逆勢而為，勢必得面對民意風暴。黃揚明直言，號稱站穩「進步價值」的政黨，仍得透過民粹手段討好人民，其實蠻悲哀的，但是決策程序居然是看風向來定調，更是悲哀至極。