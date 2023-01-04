手機遊戲《原神》（Genshin Impact）去年創下40億美元（近新台幣1227億）營收，標誌著中國大陸遊戲產業的影響力正在上升，根據外國調研的報告，來自上海米哈游（miHoYo）的遊戲取得了海外主要國家市場的成功，並且成功展示出了大陸手遊在國內市場低迷的情況下，卻贏得全球玩家的潛力。

據《南華早報》（SCMP）4日報導，上海米哈游於2020年9月推出的電玩遊戲原神，在2022年底前獲得了40億美元的全球收入，成為有史以來最成功的手遊之一，標誌著中國大陸開發的遊戲的崛起。

根據美國應用分析公司Sensor Tower 12月的報告，這款遊戲已經取得了「在主要手遊國家市場的長期成功」。近3分之2的收入來自中國以外，日本、美國和韓國是前3大海外市場。

近3分之2的收入來自中國以外，日本、美國和韓國是前3大海外市場。（Shutter Stock）

另外，根據英國市場研究公司Fancensus.com的數據，原神也被列為社群網路推特（Twitter）上「最多討論的遊戲」，在整個2022年獲得了12,571條推文和近400萬次轉發。轉發量超過了名單上第2至第4名遊戲的總和，這3款分別是：《最終幻想XIV》、《艾爾登法環》（Elden Ring）和《斯普拉遁3/漆彈大作戰》（Splatoon 3》。

在中國大陸國內遊戲市場正因嚴厲的監管和疲軟的消費者支出，而持續低迷的情況下，原神的成功展示了中國手遊贏得全球玩家的潛力。

另外中國廠商遊戲如《王者榮耀》和《絕地求生M》（PUBG Mobile）為騰訊控股（Tencent）最賺錢的兩款遊戲，其所產生的強大海外收入，為世界第2大經濟體打開了新的外匯來源。

僅來自動畫風格的動作角色扮演遊戲原神的收入，就超過了中國去年出口洗衣機的總營收。根據中國海關的數據，2022年前11個月，中國通過出口1900萬台洗衣機獲得了26億美元（近799億新台幣）的收入。

2019年10月26日，泰國曼谷百貨公司展廳的米哈遊攤位。（Shutter Stock）

原神在2020年推出後的6個月內積累了10億美元（近新台幣307億），比Pokémon Go的速度快3個月，在今年9月的2週年紀念日，它在這一年的下載量達到3730萬次，與去年同期相比只減少了7%。

Sensor Tower的策略師叡娜（Yena You）在報告中寫道：「原神能夠獲得全球範圍內的歡迎，有很多原因，」「除了簡單的遊戲內容翻譯外，本地化（翻譯）很細膩地針對每個地區玩家，例如在每個地區選取著名的配音演員進行配音。」她補充說，定期更新和發佈新角色也是其持續成功的關鍵。

中國大陸開發的遊戲是蘋果應用商店和Google遊戲商店年終獎中的一個亮點。

在Google Play的2022年年度最佳應用榜單中，原神獲得了最佳持續性遊戲獎，其他中國獲獎者包括上海莉莉絲網絡科技有限公司的《眾神派對》（Dislyte）和深圳上市公司完美世界股份有限公司的《幻塔》（Tower of fantasy）。

報導稱，中國大陸的電玩遊戲公司正在對海外遊戲施加更多的影響力，方法是獲得所有權、持有股份或與全球開發商達成合作協議。例如，騰訊已經收購了韓國工作室Shift Up 20%的股份，後者是熱門遊戲《勝利女神：妮姬》的開發商。據韓國媒體上個月報道，騰訊已經收購了韓國工作室Shift Up 20%的股份。