美股周一收黑，科技股出現重挫，特斯拉暴跌超過12%，蘋果也重挫逾3%，台積電ADR小跌0.62%，台股今（4日）以14186.95點開出，下跌近50點，權值股台積電挫低4.5元，觸及448.5元，聯發科跌7元，觸及637元。

台股2023年首開盤，大盤開低走高，早盤一度跌逾百點，但在權值股回穩帶動下，終場上漲86.43點，收在14224.12點，成交值為1493.32億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超21.91億，自營商買超9.18億，投信買超13.74億，外資及陸資賣超1.01億。

美股四大指數周一皆墨，道瓊下跌10.88點（或0.03%）至33136.37點，那斯達克指數挫低79.50點（或0.76%）至10386.98點，標普500指數跌15.36點（或0.40%）至3824.14點，費城半導體指數跌31.12點（或1.23%）至2500.99點。