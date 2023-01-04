台南地檢署新收人犯公告，6名議員均交保，郭再欽、楊志強聲押。(曹婷婷攝)

台南地檢署新收人犯公告，6名議員均交保，郭再欽、楊志強聲押。(曹婷婷攝)

台南地檢署偵辦正副議長選舉賄選疑雲，昨天大動作搜索並傳喚邱莉莉、林志展等6名議員及郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、高玫仙5名涉案人問訊，僅林士傑未到案。經漏夜偵訊，議長邱莉莉以50萬元交保、副議長林志展20萬元交保，郭再欽、楊志強2人聲押，李鎮國上午8點半以15萬元交保。

本屆台南正副議長選舉賄聲賄影，台南檢調3日動員122人、兵分26路同步搜索民進黨正副議長邱莉莉、林志展及國民黨跑票3名議員李文俊、張世賢、李鎮國、無黨籍議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑、圓山企業集團總裁楊志強、李文俊友人黃怡萍、李鎮國妻子等11人服務處及住處，除了林士傑未到案，其餘10人經漏夜偵訊，強制處分凌晨陸續出爐。

4日凌晨1點50分，張世賢先以10萬元交保，隨後由地下祕密通道離開；凌晨4點，黃麗招也以10萬元交保，離去時面對媒體追問，表明拒受訪。李文俊清晨4點多以25萬元交保，李文俊友人黃怡萍20萬元交保；清晨5點半，林志展以20萬元交保，楊志強聲押；清晨6點半，邱莉莉以50萬元交保，郭再欽聲押，李鎮國妻子高玫仙10萬元交保。

李鎮國4日凌晨1點多被移送到台南地檢署複訊，直到上午8點半才結束複訊，檢方諭知15萬元交保。

檢調大動作搜索偵辦正副議長賄選案，6名議員訊後均交保，郭再欽、楊志強2人則遭到聲押，被解讀為「雷聲大、雨點小」。據了解，楊志強曾任市議會無黨聯盟顧問團長，檢調昨天在他的公司搜出800萬元現金，訊後聲請羈押，該筆鉅款金流仍有待釐清。