直播主「丟丟妹」(李明珊)憑著獨特海派的個性吸引許多忠實粉絲，不過昨（3）日她被爆出疑似婚變消息，甚至被發現她另開粉絲專頁名為「樓頂揪樓下」，對此，丟丟妹老公王心正在昨（3）日晚間開直播揭露婚變內幕，更為一事痛罵丟丟妹律師「糟糕到了極點」。

丟丟妹老公王心正昨（3）日晚間親上火線直播解釋，自己「沒有外遇、沒有家暴，我從沒有講過丟妹的不好，我很贊同好聚好散，但當有人不願意跟你好聚好散，搞一堆小事情，嚴格說來這不算八卦，叫黑暗」接著，對於丟丟妹另起爐灶開粉絲團的事情，他表示，看到新聞才知道因此相當錯愕，另外他也向丟丟妹喊話，希望可以坐下來好好談。

然而，他更自爆在家地位「幾乎是零，哪一個不知道她是強勢的那一個！」之後表示，即使是自己的問題，也沒必要用這種方式「妳離開11月7號走的當天，公司至少有80個員工，妳拍拍屁股，一臉不屑就走了」另外，他針對丟丟妹律師指控「虧空公司的錢買藥」怒批：「真是糟糕到了極點」最後，他表示自己只是不想傷害任何人，因此手中許多黑暗面沒揭穿，是迫於無奈之下才出面解釋。

事實上，丟丟妹被發現她以招牌開場白「樓頂揪樓下」開了新的粉絲團，並在凌晨上傳一段影片，強調自己需要重新開始，而她在今（4）日也再度發文曬出新髮型，寫下「要拿得起，放得下」並自許「繼續當一個瀟灑的女人」。

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