藝人黃靖倫自新加坡來台發展多年，由選秀節目《超級星光大道》發跡出道後，陸續推出多首經典好歌，之後也開始朝向戲劇、主持等多元化方展，受到大批觀眾的喜愛。而近期回到家鄉新加坡接下美食旅遊節目外景主持的他，才與製作單位剛抵達非洲衣索比亞的飯店，就遭到當地專業扒手盯上，讓他損失不小。

黃靖倫連續3年都在台灣拍攝《女力報到》系列電視劇，自然又生動的演技獲得觀眾肯定，他趁著戲劇在去年殺青後，根據《鏡週刊》的報導，他接下新加坡電視台的美食旅遊節目主持邀請，更因此特別飛到非洲衣索比亞及盧安達展開長達26天的外景拍攝工作。

但沒想到他才抵達下榻的飯店不到5分鐘，就被一群年齡約17、18歲的年輕人包圍，並用中文向他兜售商品，過沒多久他就發現自己的錢包消失，讓他感到相當沮喪。黃靖倫回想當時的情況，透露他當天其實穿著有兩個口袋的外套，其中一名年輕人先是上前詢問他要去哪裡，接著用指尖捏著他的手，他的手上還清楚看見一道流著血的指痕印，下一秒他的錢包就在混亂之中被拿走了。

過5分鐘後，突然出現一名高壯的黑人男子走向前，手中拿著他的錢包用英文問他「你的錢包被偷了嗎？」接著將錢包歸還給他，黃靖倫看到失而復得的錢包還開心的向對方道謝，但事後檢查才發現，出發前所換的200元美金（約新台幣6148元）全被扒走，不過折合新台幣大約5000元的新加坡幣以及證件、信用卡卻都還留著，反而讓他覺得非常慶幸。

黃靖倫透露，原本所換的200元美金，是打算出外景時請工作人員吃飯、喝飲料用的，沒想到卻遇上專業扒手，雖損失金額不大，但讓他接下來的26天得靠工作人員接濟。