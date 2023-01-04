7旬婦爬廢鐵堆撿資源回收，卻因無力下不來，梧棲警協助脫困安全送返家。(警方提供)

7旬婦爬廢鐵堆撿回收下不來，梧棲警協助脫困安全送返家。

台中市梧棲區一名7旬老婦柱著拐杖日前下午4時許，外出在住家附近修車廠爬上廢鐵堆中撿拾資源回收！警方指出，老婦人僅爬上約膝蓋高度拾起1個啤酒空鋁罐後，因體力不支無法爬回地面，不斷的喊救命！隨著天色昏暗，老婦的聲音也越來越微弱，幸路過民眾聽見求救聲向警方報案，警方協助脫困並安全送她回家。

警方指出，清水警分局梧棲分駐所副所長程士坤及員警鄭宏鈺，於1日下午6時40分許，接獲民眾報案後，立即前往查處，因天色昏暗，警方在黑暗中不斷聽聲尋找，在堆放廢鐵的某一處角落發現老婦趴在成堆的廢鐵小山上，卻無力自行走下來，進退維谷。

警方趕緊爬上廢鐵協助，因廢鐵堆無施力點，又深怕老婦受傷，2員警花了很大的力氣，才將老婦慢慢的扶到地面休息。警方隨即檢視老婦的身體狀況，所幸意識清楚並未受傷，家屬也在警方通知後，立即趕到現場。家屬表示，老婦下午4時柱著拐杖出門，但天黑未返家即外出尋找，所幸警方即時尋獲。

清水警分局梧棲分駐所長劉凱萍呼籲，民眾應時常關心家中長者身心狀況，上年紀的長輩亦應避免獨自外出，以免發生危險造成憾事。