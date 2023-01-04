一名女網友表示，先生和小姑相差8歲，還是名大學生，婚前就經常三人行式約會，婚後她和先生買房搬出來住，小姑經常以各種理由留宿，某日下午返家她發現小姑沒穿內衣和先生睡在她的床上，讓她當場爆炸，立刻趕小姑回家，卻讓公婆認為她太難搞，她直呼「真的快氣死」。

原PO昨（3）日於論壇《Dcard》指出，先生和小姑相差8歲，今年22歲還在念大學，和先生交往時，完全看不出小姑有多毒。她說，和先生約會小姑都會跟，導致看電影、吃飯都變成三人行，她當時認為婚後就是一家人，把小姑當自己妹妹照顧，就沒有放在心上。

原PO表示，婚後她和先生買房，小姑三天兩頭就跑到她家，以各種理由留宿，包括和父母吵架、心情不好、回家好遠等，更順理成章把她家的客房當作自己房間，各種衛生習慣讓她差點崩潰，甚至整天黏著她先生，讓她覺得自己像是介入兄妹感情的外人。

最令原PO不能接受的是，某天下午回家進房看到小姑和先生睡在她的床上，她看得頭皮發麻，馬上把小姑搖醒，「這是我的房間，妳為什麼在這？」她再仔細一看才發現小姑沒穿內衣，她當場原地爆炸，但先生認為結婚前一家人都是一起睡午覺，反批她小題大作。

原PO說，「我聽了真的覺得價值觀崩壞」，她向先生強調，小姑沒有基本住宿禮儀，已嚴重影響到她的生活，要小姑立刻回家，沒想到自此之後，公婆覺得她是難搞的人，令她氣炸「我不覺得我有任何錯欸！有夠冤枉又夠瞎，快氣死。」

貼文曝光，網友也傻眼，「妳老公問題最大，是他容許這一切發生，還覺得沒怎樣」、「每個家庭相處習慣可能真的會有不同，但今天這是妳家，就有權利為自己的感受發聲」、「不能接受，都成年了睡在一起超怪的好嗎？我完全不能想像我跟我哥睡在一起」、「怎麼看都是妳老公問題佔很大比例，他完全沒有要護著妳的意思」。