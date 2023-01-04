行政院長蘇貞昌於2022年最後一天，在臉書上貼出充滿抖音風格的大內宣影片，狂喊自己「太狠了」。對此，國民黨立委賴士葆狂酸，蘇貞昌的狠，就如同他在議場中的傲慢一樣。

蘇貞昌日前在臉書貼出抖音風格濃厚的大內宣影片，一開頭還直接喊「這個男人太狠了」，遭各界質疑禁抖音還用抖音哏，僅管行政院澄清使用的是微軟的「AI語音產生器」，但又被踢爆模板語言明明有台灣口音可選擇，卻選了大陸口音，遭批「是看不起台灣語音口音嗎？這不就是替大陸認知作戰嗎？」

此外，該大內宣影片中，除了喊出「這個男人太狠了」外，短短2分鐘的影片中，「狠」字接連出現，還不斷反問「你說這樣狠不狠」，讓賴士葆昨（3）日在臉書狂酸，蘇貞昌以「狠」來形容自己的施政，就如同他在議場中的傲慢與兇狠，而民眾早已針對蘇的施政成效，在大選中投下分數，「如今蘇揆除了卻戀棧權位，還被自己所禁的抖音文化洗腦，大內宣影片手法用語都仿效了抖音的技巧，看來是深深被抖音吸引而不自知。」

蘇貞昌日前以短影片宣傳上任後的政績，內容風格遭質疑模仿抖音，甚至還出現兒化音等明顯的大陸口音，讓國民黨台北市前議員羅智強質疑，強調抖音狠危險的蘇，自己卻大玩抖音哏；台北市議員侯漢廷也酸，「民進黨嘴上反抖音，但身體很誠實」。