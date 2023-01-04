烏克蘭在元月1日轟炸在烏東的俄軍營房，釀成大量死傷。

烏克蘭在元月1日凌晨第1分鐘就轟炸俄羅斯在烏東的俄軍營房，俄羅斯國防部昨（3）日坦承死亡人數從63人升至89人，並且怪罪士兵違規、大量使用手機，導致被烏軍鎖定。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、路透社、土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，烏克蘭新年送給俄羅斯的大禮包就是轟炸烏東頓內茨克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的第19專科學校（Professional Technical School No 19），這所職業學校被俄軍當作士兵的臨時營房，烏克蘭稱約炸死400名俄軍，另外300人喪命。馬克耶夫卡自2014年以來就受到親俄叛軍控制。

烏克蘭在元月1日凌晨第1分鐘轟炸烏東的俄軍營房，俄羅斯國防部3日坦承死亡人數從63人升至89人，並且怪罪士兵違規、大量使用手機，導致被烏軍鎖定。上圖據信為遇襲的俄軍營房。（圖／路透社）

俄羅斯國防部2日罕見坦承烏軍轟炸造成63人死亡，不過昨日晚間再更新死亡人數至89人，是2022年2月底俄烏戰爭以來，俄軍面臨的最血腥攻擊。俄羅斯扶植的頓內茨克州官員別索諾夫（Danil Bezsonov）表示，烏軍是在跨入2023年的午夜第1分鐘發動攻擊。

俄羅斯國防部中將謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）昨晚指出，「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統發射的4枚火箭彈擊中學校建築，彈頭爆炸導致「天花板倒塌」。

烏克蘭在元月1日凌晨第1分鐘轟炸烏東的俄軍營房，俄羅斯國防部3日坦承死亡人數從63人升至89人，並且怪罪士兵違規、大量使用手機，導致被烏軍鎖定。上圖據信為遇襲的俄軍營房。（圖／美聯社）

他進一步將攻擊歸咎於士兵違反禁令、使用手機，「顯然主因是士兵在敵軍可觸及的範圍內違反禁令，開機並大量使用手機」，「這個因素讓敵人能夠追蹤、確定士兵的位置座標，以進行飛彈轟炸。」

他說軍方已組成委員會調查這起攻擊事件，並且將會咎責失職人員。

圖為美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）2022年11月1日拍攝到的馬克耶夫卡（Makiivka）俄軍營房。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

另外他也表示，俄軍已空襲回敬頓內茨克州德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）火車站附近的「硬體集中地」，炸死約200烏軍，並摧毀4具「海馬士」發射系統及逾800枚火箭。針對攻擊，烏克蘭昨日稱俄軍擊中德魯日基夫卡鎮的一座溜冰場，造成2人受傷。目前無法核實雙方說法。