桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一（2日）遭槍手埋伏連開7槍死亡，槍手見郭男倒地後還繼續補槍，犯後駕車逃離，並將作案贓車在新北樹林區燒毀滅證，警方調查發現，槍手行凶手法雖然凶狠但不夠純熟，且早在元旦就出現在郭男家附近勘查地形，直到2日才下手，並未刻意隱匿行蹤，顯示並非專業殺手，極有可能是受到唆使的小弟所為，目前正深入偵辦中。

警方調查，案發地留有7個彈殼，調閱監視器，槍手約下午3時就駕車到附近埋伏，見郭現身即下車開槍。檢警昨相驗，發現槍手共開7槍，郭男身上有9處彈孔，並有貫穿傷，初判是出血性休克死亡，檢方今（4）日將安排法醫解剖釐清死因。

據透露，郭近日並未與人有嫌隙，但2021年農曆年前，郭的黃姓手下遭竹聯幫弘仁會擄走要脅上億元贖金，直到大年初一才獲釋，就是和毒品糾紛有關，且去年11月警方破獲近億毒品交易，也疑與黑人家族有關，不排除郭因此喪命。

警方依車牌號碼查出車主身分，但發現車牌與作案車輛不符，車主稱早已轉售二手車商，不知怎會被拿去當犯案工具。專案小組也發現作案車輛車身號碼已經被磨掉，更增加查緝難度，正全力緝凶。