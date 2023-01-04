香港富商「大劉」劉鑾雄，昨(3日)開記者會澄清和前女友呂麗君（現改名：呂姵霖）復合的傳聞完全是子虛烏有，他過往被封為「女星殺手」，曾和不少頂級美女傳緋聞，記者會上他知無不言，言無不盡，被問到過往「春捲門」、「乒乓球門」事件，他首度親口澄清根本沒有過這些事，更當場發毒誓：「不要說做過，就算是想過，我都絕子絕孫」。

劉鑾雄過去曾和蔡少芬、關之琳、「最美港姐」李嘉欣等人傳緋聞，據《香港01》報導，71歲的劉鑾雄坦言以前花心、女友多，但娛樂圈的女友只佔他交過女友的百分之一，他也點名其中一位女星舊愛結婚兩、三年了，還再問他可不可以拿幾個鱷魚皮、鑽石包包，不知道居心何在，「難道還想出來玩一場嗎？這樣玩最終受益者是誰還不知道，我想，我如果還願意玩，排隊的人從香港排到黑龍江」，但隨即澄清：「開玩笑而已，我現在走路，連地上有張紙鈔都撿不到」。

記者會上，劉鑾雄大方提及春捲門事件，他先是問現場有沒有記者已經入行超過20年？有位名叫小文的人舉手，劉鑾雄說：「我想問你有沒有聽過我以前在福臨門塞春捲的故事？」小文點點頭說有聽過，劉鑾雄接著說：「我跟你說，我想澄清，不要說是做了，就算想過都要絕子絕孫」，並強調被這類假消息困擾好多年，「說什麼塞春捲、乒乓球、網球」，還有人說他曾賞人兩巴掌，氣哭人家後立刻塞支票道歉，「我不會隨身帶支票的」。

劉鑾雄更坦言，交往過許多女藝人後自己有創傷症候群，看透了太多女星，被問哪位藝人前女友是值得稱讚的？他回答：「沒有，絕對沒有，這個圈子魔鬼太多，但我這個人是有道德底線的」，並首度澄清早年他開商場命名為「The ONE」，被傳是對李嘉欣示愛，他解釋是兒子劉鳴煒的意思，和李嘉欣無關，又問他是否曾照顧過前女友？劉鑾雄說，如果對方是值得的人他就會去做，更自曝兩、三年前曾金援一位50年前的女友，「是天文數字」。