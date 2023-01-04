雖然剛過完元旦，但春節也將在2周後到來，百貨公司也紛紛開始公布今年農曆年間的優惠，以及消費者最期待的過年福袋內容，Global Mall就從即日起至2月5日帶來了「玉兔迎春賀新年」活動，以「跟著環球一起環遊世界」為主題，隆重祭出三大獨家好康，包括500萬大禮包加倍贈，首度全面推出的滿千送點數回饋、春節期間再加碼10倍贈，更在全台八店共計推出總價值超過500萬元、近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，不僅有機會抽中價值超過19萬元的按摩椅等高級家電，還能再抽「環遊世界五大洲行程」，預計年節檔期將帶動業績成長15%。

Global Mall新北中和店的資生堂電波精華組，原價7163元，優惠價4770元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的資生堂電波精華組，原價7163元，優惠價4770元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的蕾莉歐緋紅玫瑰香氛系列，原價280元起，優惠價196元起。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的蕾莉歐緋紅玫瑰香氛系列，原價280元起，優惠價196元起。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的Beauty STAGE LANCOME小黑瓶急速修護組，原價9748元，優惠價7380元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的Beauty STAGE LANCOME小黑瓶急速修護組，原價9748元，優惠價7380元。（Global Mall提供）

Global Mall今年春節推出四大兔年應景展，新北中和店就在1月31日前帶來「卡娜赫拉的小動物 －和菓新春小禮舖」北部獨家快閃，更有全新兔年主題圖樣打卡點及周邊商品。（Global Mall提供）
Global Mall今年春節推出四大兔年應景展，新北中和店就在1月31日前帶來「卡娜赫拉的小動物 －和菓新春小禮舖」北部獨家快閃，更有全新兔年主題圖樣打卡點及周邊商品。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的PEPPER’S 牛皮點金鍊短夾，原價3780元，優惠價2980元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的PEPPER’S 牛皮點金鍊短夾，原價3780元，優惠價2980元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的tokuyo HANA花漾玩美椅，原價7萬2800元，預購優惠價5萬9800元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店的tokuyo HANA花漾玩美椅，原價7萬2800元，預購優惠價5萬9800元。（Global Mall提供）

今年Global Mall為了迎接全新、後疫情時代的2023年，特別加大力度回饋會員，2月5日前首度全面推出滿千送點數回饋，且不受短期期限使用限制，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定專門店，當日累滿5000送1000點，新北中和再獨家在初一至初五加碼，單筆消費滿2023元即享點數10倍贈，而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推出指定專門店當日累滿2000送400點、單筆消費滿888送100點，全台八店再推刷聯名卡滿5000元享3%現金回饋、持聯名卡消費，信用卡紅利點數1000點更可折抵80元，讓消費者過年期間也能爽血拼不心疼。

另外更為了回饋擁有滿滿點數的會員，特別再祭「點數放大兌陸海空旅遊」，25日到29日只要扣3000點到1萬5000點，每天都能兌換精選旅遊行程，當中更包括日本來回機票、海島旅遊行程等出遊票券，準備好今年就能帶消費者到海外開心旅行。同時全台八店共計推出近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，消費者可選擇喜歡的主題福袋避免踩雷，福袋總價值更比去年增加近一倍、共超過500萬元，當中就有按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等高單價家電，買福袋再抽「環遊世界五大洲行程」，幸運兒有機會獲得亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程，福袋在環球Online線上預購，或分店館內限量販售，13日起有近30%福袋可於線上限量預訂，免排隊之餘，更可再多獲得抽獎券一張，在2023年初就用貼心的服務來回饋消費者。

百貨福袋變寵粉回饋 消費滿額有機會拿1克拉鑽墜
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