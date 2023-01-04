雖然剛過完元旦，但春節也將在2周後到來，百貨公司也紛紛開始公布今年農曆年間的優惠，以及消費者最期待的過年福袋內容，Global Mall就從即日起至2月5日帶來了「玉兔迎春賀新年」活動，以「跟著環球一起環遊世界」為主題，隆重祭出三大獨家好康，包括500萬大禮包加倍贈，首度全面推出的滿千送點數回饋、春節期間再加碼10倍贈，更在全台八店共計推出總價值超過500萬元、近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，不僅有機會抽中價值超過19萬元的按摩椅等高級家電，還能再抽「環遊世界五大洲行程」，預計年節檔期將帶動業績成長15%。

Global Mall新北中和店的資生堂電波精華組，原價7163元，優惠價4770元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的蕾莉歐緋紅玫瑰香氛系列，原價280元起，優惠價196元起。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的Beauty STAGE LANCOME小黑瓶急速修護組，原價9748元，優惠價7380元。（Global Mall提供）

Global Mall今年春節推出四大兔年應景展，新北中和店就在1月31日前帶來「卡娜赫拉的小動物 －和菓新春小禮舖」北部獨家快閃，更有全新兔年主題圖樣打卡點及周邊商品。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的PEPPER’S 牛皮點金鍊短夾，原價3780元，優惠價2980元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的tokuyo HANA花漾玩美椅，原價7萬2800元，預購優惠價5萬9800元。（Global Mall提供）

今年Global Mall為了迎接全新、後疫情時代的2023年，特別加大力度回饋會員，2月5日前首度全面推出滿千送點數回饋，且不受短期期限使用限制，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定專門店，當日累滿5000送1000點，新北中和再獨家在初一至初五加碼，單筆消費滿2023元即享點數10倍贈，而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推出指定專門店當日累滿2000送400點、單筆消費滿888送100點，全台八店再推刷聯名卡滿5000元享3%現金回饋、持聯名卡消費，信用卡紅利點數1000點更可折抵80元，讓消費者過年期間也能爽血拼不心疼。

另外更為了回饋擁有滿滿點數的會員，特別再祭「點數放大兌陸海空旅遊」，25日到29日只要扣3000點到1萬5000點，每天都能兌換精選旅遊行程，當中更包括日本來回機票、海島旅遊行程等出遊票券，準備好今年就能帶消費者到海外開心旅行。同時全台八店共計推出近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，消費者可選擇喜歡的主題福袋避免踩雷，福袋總價值更比去年增加近一倍、共超過500萬元，當中就有按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等高單價家電，買福袋再抽「環遊世界五大洲行程」，幸運兒有機會獲得亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程，福袋在環球Online線上預購，或分店館內限量販售，13日起有近30%福袋可於線上限量預訂，免排隊之餘，更可再多獲得抽獎券一張，在2023年初就用貼心的服務來回饋消費者。