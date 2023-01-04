華碩(2357)電競品牌ROG玩家共和國舉行CES 2023 ROG《For Those Who Dare: Maxed Out》線上發表會，今年全系列新品主打新款晶片、散熱及螢幕三大亮點，隨著新品上市，可望帶動華碩業績。華碩電競相關營收占比已逾4成，也是營運成長動能最強勁的產品項目。

Strix Scar和Strix G系列電競筆電提供16/17/18吋三種版本；時髦輕薄Zephyrus系列電競筆電G14(GA402)/G16(GU603)/M16(GU604)升級，其中ROG Zephyrus M16首度採用AniMe Matrix動態編程LED顯示器，上蓋華麗變身；Flow系列電競筆電延續斜槓多工特點，讓玩家坐擁更強威力；全新電競桌機ROG Strix G22CH登場，集強大功能於10升精巧機身中，表現超乎期待。

ROG也展示多款首次亮相的夢幻逸品，包括：全球最快540Hz電競螢幕ROG Swift Pro PG248QP，與首款27吋1440p OLED電競螢幕ROG Swift OLED PG27AQDM，擁有超高240Hz畫面更新率和0.03ms反應時間，展現絕佳視覺效果、快速面板操作與即時回饋，還有全球首款四頻WiFi 7電競路由器ROG Rapture GT-BE98、ROG Azoth 75%無線客製化電競機械鍵盤，內蘊多項高階功能，提供卓越按鍵手感、強大效能與客製化功能。

同時ROG也再度與擁有全球數百萬FPS遊戲玩家的訓練軟體─Aim Lab合作，聯手打造全新周邊，提升電子競技遊戲標準至嶄新境界，如：ROG Harpe Ace Aim Lab Edition電競滑鼠、ROG Hone Ace Aim Lab Edition電競滑鼠墊，再加上內建不受限制自訂功能的ROG Raikiri Pro PC無線控制器與功能豐富的ROG Destrier人體工學電競椅，讓所有玩家感受地表最狂電競潮牌的出眾魅力。