2023年全球經濟陰霾未散，美股新年首個交易日開高走低，四大指數全數收黑。今(4)日台指期開跌0.24%、電子期開跌0.27%、金融期開跌0.8%。近期盤面多呈現多空拉鋸態勢，在量能有效放大之前，盤勢恐呈區間整理可能性較大。

籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨多單減少3507口至11280口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3277口至15944口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1280口至8838口。

近期台股量能仍未明顯放大，加以上方仍有去年12月28日所留下的空方缺口尚未回補，若台股量能未放大，短線台股恐持續承壓。

元富期貨分析指出，台指近期測試萬四大關皆成功守住，整體下檔支撐力道不弱，不過上方要面對多條下彎均線干擾，短線指數震盪放大，預期要到後續放量，才算正式走出方向，否則仍然是維持震盪整理架構，以個股表現為主。