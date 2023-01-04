中國放寬COVID-19清零政策後，境內確診人數激增。歐盟執行官今天說，已提議向中國提供免費疫苗。中方則表示，中國的疫苗接種率在提高，醫療物資產能在擴大，供應充足。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會發言人在例行簡報會上告訴記者，中國尚未對此提議做出回應。發言人沒有具體說明歐盟提議要提供的疫苗數量及廠牌。

發言人說：「有鑑於中國疫情現況，歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）已連繫中國對口單位，提供歐盟的聲援與支持，包括公共衛生的專業知識，以及捐贈可因應變異株的歐盟疫苗。」

被問到中國是否會接受歐盟的提議時，中國外交部發言人毛寧並未直接回答，僅告訴路透社，中國的疫苗接種率和治療能力不斷在提高，醫療物資產能持續擴大，整體供應量「充足」。

她說，中國的疫苗產能龐大，能滿足任何想接種疫苗的人的需求，也願意繼續與國際社會團結合作，以更妥善因應疫情帶來的挑戰。

德國上月運送1萬1500劑BioNTech生技公司的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給在中國的德國公司和駐中國使領館，供當地德國人使用。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120104