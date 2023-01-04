去年全台稅收預估超徵4500億元，蔡英文總統才在元旦時以「需維持國家因應危機的韌性」為由，暫時不發放現金給全民，昨卻由行政院長蘇貞昌出面宣布「發現金」，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇4日在節目中直言，這不過是民進黨欲慰留蘇貞昌，讓他繼續坐在行政院長位置上的政治秀。

王鴻薇認為，還稅於民政策應透過行政院找來財政部、主計處等單位討論下定案，實在不懂為何要拉到國安會議層級，何況蔡英文開完會議後，說法更是不清不楚，最後變成蘇貞昌拍板、定案，當然很容易讓人產生陰謀論。

她提到，民進黨代理黨主席陳其邁日前贊成慰留蘇貞昌，蘇貞昌則回應感到很溫暖，實在令人感到噁心，都已經敗選卻仍在演戲，如今還稅於民也是同樣道理。

王鴻薇強調，當初蔡英文以未雨綢繆為由不發現金，蘇貞昌現卻霸氣地說要聽人民聲音決定發現金，搞得好像大家要感謝蘇一樣，這齣完全是做給蘇貞昌的戲碼。

她表示，現還傳出發現金是蘇貞昌苦口婆心勸出來的，「這到底什麼跟什麼」，民進黨拿重大政策作秀成如此，弄得像是發現金形同政府德政，最後卻只發5000、6000元，相當小氣。