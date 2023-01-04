早洩症狀是許多男人「不願面對的真相」，在發生性行為時「太早收工」，往往令人感到顏面盡失、伴侶間的感情也可能受到影響。台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮醫師表示，早洩的成因眾多，與心理因素和內分泌皆有關聯。

●才剛「上工」就「瞬間秒掉」！ 醫師解析早洩「2大成因」

黃建榮醫師表示，根據國際性醫學會定義，只要陰莖還沒有進入陰道前，或者進入陰道後1分鐘內就射精，才符合早洩定義。醫師認為，早洩原因可分為「生理性」與「心因性」2大類。

生理性方面，可能是大腦中的「血清素」分泌不足，或是「交感神經」過度興奮所導致。黃建榮醫師表示，諸如熬夜、過度暴露於電子產品的強光（如電玩遊戲、手機、電腦螢幕）等行為，都可能是引發早洩的潛在因子。

黃建榮醫師強調，「攝護腺發炎」也是早洩原因之一。若長時間久坐不起、習慣憋尿，容易引發攝護腺發炎問題；若合併作息不規律、不運動等惡習，更容易造成早洩發生。此外，「包皮過長」也是導致早洩的生理性因素，在發生性行為時會造成較大的刺激。

心因性方面，黃建榮醫師分析，個性容易過於興奮、焦慮、沮喪，都可能使交感神經失調。若伴侶沒有適時給予心靈上的支持與鼓勵，更可能使男性產生自卑感、甚至因此對性行為產生陰影，後續甚至可能造成陽萎。

●「Stop-Start」延遲射出自己練？ 平時培養「3習慣」愛愛更有力

黃建榮醫師表示，目前主要的早洩治療方式大致分為「藥物控制」與「自我鍛鍊」２種。藥物部分，可以透過服用口服藥，增加患者腦中的血清素，以達到延長射精時間的效果。此外，使用外用藥膏塗抹於龜頭處，也有降低敏感度的作用。

自我鍛鍊部分，醫師會輔導患者進行「Stop And Start」療法，意即為在性愛過程中，有射精感覺時就盡速抽離，透過逐步鍛鍊以減緩神經敏感現象、延長射精時間。

除了透過藥物輔助，黃建榮醫師也建議男性，平時應採取讓交感神經穩定的措施，使早洩症狀獲得改善：

1. 避免熬夜、並減少電子產品使用時間，避免神經系統的過度刺激。

2. 維持均衡飲食，避免體重過胖、使體能下滑。

3. 平時應透過「有氧運動」增加血液中的血氧量，慢跑、瑜珈或球類運動皆能達到不錯的效果。

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