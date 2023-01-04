新變異株XBB.1.5來勢洶洶，內科醫師姜冠宇表示，XBB.1.5是匹大黑馬，病毒更黏、能更好地鎖定人體細胞，因此要想過個好年，建議大家趁著農曆春節前2周，快去打次世代雙價疫苗，因為家庭傳染比公共場合更難預防，打疫苗雖然不能預防感染，但能大幅度降低長者重症的機率。

姜冠宇昨在臉書發文表示，XBB.1.5具有更高的ACE2結合親和力，它可以更好地鎖定人體的細胞，讓病毒變得更「黏」。而農曆春節將至，要想幸福與家人們團聚，建議大家在返鄉的2周前全家都去打次世代雙價疫苗。

姜冠宇指出「從西邊來的陽性比例太高，從東邊來的有XBB.1.5這個黑馬。」而春節的返鄉傳統和耶誕跨年的公共場合交流不一樣，是「家庭傳染」的機率會增加，而家庭傳染比公共場合更難預防，這樣的難題的唯一解方是打雙價疫苗。

姜冠宇坦言，打雙價疫苗無法避免感染，但能降低三分之二潛在長者死亡的機率，並且降低社區傳染幅度，這就是「彈幕」的概念，大家都有一定的保護力，雖然不能保證不被感染，但對於壓制我們最高峰時不會高於3萬的目標，是有確實幫助的。

姜冠宇說，台灣已經開放，感染潮無法避免，但只要母數夠少，相對一些奇怪或措手不及的案例就不容易出來，也不太會影響到大家的生活，更不會排擠他人的醫療。