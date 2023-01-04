仲琦(2419)營收報喜，包括上月、上季，以及去年全年均創下歷史新高，董事長黃文芳表示，2022年仲琦主要成長動能來自新市場業務貢獻，展望2023年，盼整體艦隊綜效將持續發酵，對營運預估審慎樂觀。

仲琦2022年12月合併營收為13.8億元，年增率36%；累計去年合併營收為36.8億元，年增率56%；2022年全年合併營收為123.2億元，年增率27%，包括單月、季度以及全年營收，皆創下歷史新高記錄。董事長黃文芳表示，仲琦正在轉型，2022年主要的成長動能來自於新市場的拓展，除了持續在北美地區導入新產品，更擴大在歐洲、亞太、南美洲等地區的市場開發，以增強成長動能。除了拓展新市場外，在產品方面，仲琦過去聚焦在纜線路由器(DOCSIS)相關產品線，現在朝提供網路軟硬體整合服務，以及全方位解決方案的方向前進，提供更多元且具差異化的產品。結合明泰無線網路、光纖、5G產品，以及仲琦的有線電視纜線數據機及軟體整合能力產品，打造雲網家庭網路管理解決方案，則是未來繼續成長的關鍵因素之一，未來積極擴大光纖及無線產品占比，強化產品組合，更豐富的產品線提昇競爭力。另外，越南廠營運已上軌道，對生產效率產生顯著的貢獻，加上供應鏈情況已明顯改善，能更有效改善庫存管控，增加在地採購比重、降低運輸成本、持續強化越南廠的營運效率。另外，仲琦子公司互動國際(6486)，受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置，雖然2022年大環境嚴峻，多數企業減少資本支出，但互動不受影響，仍有多項大型專案完成驗收，並於新產品及新領域的開拓上有所斬獲，年營收成長率也將近10%。展望2023年，明泰(3380)、仲琦、互動協同的艦隊綜效將持續發酵，並搭配產品線豐富化、區域均衡化的布局，對於今年整體的營運審慎樂觀。