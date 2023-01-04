前台北市長柯文哲開啟早上7時30分的「晨會文化」，新任市長蔣萬安上任第1周延續該政策，卻從昨（3）日起取消，此舉遭綠粉狠酸，認為是太早他爬不起來「撐一周總算受不了了」，但也有網友直言：「柯每天一大早開會，結果還不是開到全國施政滿意度墊底」，此說法獲得大批網友按讚。

蔣萬安昨日在市政會議前受訪，被問起取消晨會一事，他表示經過第一周的試運行，逐步形成了共識，也就是接下來不管開什麼會、什麼時候開會，都是以效率為最高指導原則，而不要為了開而開。

蔣萬安進一步說明，之後可能會以晨會或午餐會報的方式來進行，一切絕對是以議題為導向、以效率為原則，並且以解決問題為目標。

此消息引發熱烈討論，大批不同政治立場的網友湧入相關新聞連結，狠酸蔣萬安：「苦民所苦，睡到中午啊」、「爬不起來就說」、「前市長撐了8年啊」、「撐不住一個禮拜竟然坐公車要人家深蹲」。

但也有網友認為：「柯每天一大早開會，結果還不是開到全國施政滿意度墊底」，此說法獲得許多人認同，紛紛按讚並發聲力挺：「7:30開早會，市政還是最後一名有什麼用」、「重點是要做出政績，而不是比誰早起床、誰早開會」、「誰管你什麼時候晨會……做好事情才是重點」、「我們選市長是選來做事的，不是選來開會的」。